Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта фразой «скоро все закончится»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил женский пол с наступающим 8 Марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

В традиционно разосланном по электронной почте поздравлении он пожелал представительницам женского пола солнца, здоровья, счастья и красоты.

«Весна пришла! Скоро все закончится, и все будет хорошо!», – также говорится в послании.

Кому именно адресованы поздравления, не уточняется.

Источник: sm.news

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