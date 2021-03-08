Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:44
Просмотров: 94

Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта фразой «скоро все закончится»

Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта фразой «скоро все закончится»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил женский пол с наступающим 8 Марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

В традиционно разосланном по электронной почте поздравлении он пожелал представительницам женского пола солнца, здоровья, счастья и красоты.

«Весна пришла! Скоро все закончится, и все будет хорошо!», – также говорится в послании.

Кому именно адресованы поздравления, не уточняется.

Источник: sm.news

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Какие праздники Украина отмечает в марте
Сегодня 07:23    93
"Nord Stream 2": в операторі ГТС розповіли про сценарії, якщо російський газ піде в обхід України
Сегодня 07:12    101
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Самолеты НАТО сорвали военные маневры России над Черным морем, утверждают ряд российских источников
Сегодня 06:22    133
Россия выйдет из соглашения с США в рамках проекта по утилизации оружейного урана
07.03.2021 10:24    190
В России на кладбище задержали патологоанатомов, которые раскопали могилу, чтобы поменять обратно перепутанные тела
07.03.2021 07:38    253
Генсек НАТО предупредил Европу: Россия готовится к нападению
07.03.2021 06:10    575
Полиция РФ признала: митинги снеговиков — законны. И у них тоже есть право на свободу слова
06.03.2021 09:07    241
Немецкие банки отказались обслуживать счета российского пропагандистского канала RT
06.03.2021 08:33    187
Ситуация накаляется. Москва может начать наступление на Донбассе в любой момент
06.03.2021 07:47    678
Путин поручил МВД РФ зачистить Интернет: заявление
05.03.2021 07:54    318
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 