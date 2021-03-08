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Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта фразой «скоро все закончится»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил женский пол с наступающим 8 Марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
В традиционно разосланном по электронной почте поздравлении он пожелал представительницам женского пола солнца, здоровья, счастья и красоты.
«Весна пришла! Скоро все закончится, и все будет хорошо!», – также говорится в послании.
Кому именно адресованы поздравления, не уточняется.
Источник: sm.news
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