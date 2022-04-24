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«Петляет как может. Лукашенко уже ведет переговоры с Западом», – Алексей Арестович

«Петляет как может. Лукашенко уже ведет переговоры с Западом», – Алексей Арестович

«Петляет как может. Лукашенко уже ведет переговоры с Западом», – Алексей Арестович о роли Беларуси в войне РФ против Украины.

«Лукашенко петляет как может – и, по нашим данным, активно ведет сепаратные переговоры с Западом. Нам и беларусская оппозиция об этом говорит, и западная разведка. Они говорят без подробностей, но общий характер: я не виноват, он сам ко мне пришел»

Беларусская территория и инфраструктура полностью использовались против нас. Это по определению является военной агрессией. Сейчас беларусскую территорию используют уже очень мало, практически не используют.

Источник: https://t.me/truexanewsua/43407

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