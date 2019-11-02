Петрівське обстріляли бойовики: дату розведення переглянуть

Розведення сил у районі Золотого вже завершено

Міністр оборони України Андрій Загороднюк під час брифінгу повідомив про фіксацію обстрілів у Петрівському, які були здійснені російсько-терористичними військами 30 жовтня, тому дату розведення сил і засобів (раніше було погоджено 4 листопада) на цій ділянці буде переглянуто. Про це розповідає кореспондент "5 каналу" Евеліна Михайленко.

"Дійсно обстріли були, і ми очікуємо перегляду дати розведення. Останні обстріли були 30 жовтня", – сказав Загороднюк.

Крім того, він заявив, що розведення сил у районі Золотого вже завершено, а територія знаходиться під контролем Міністерства внутрішніх справ України. "Зараз уже практично воно завершено і повністю територія знаходиться під контролем Міністерства внутрішніх справ", – підкреслив міністр.

Відведення сил біля Петрівського – це одна з умов проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" – України, Німеччини, Франції та Росії, кажуть в українському МЗС. Коли саме можуть відбутися перемови і досі невідомо. Із датою поки визначитися не вдається. Процес затягує Росія. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Дійсно, залежить зараз від російської сторони більше, тому що ми виконуємо з вами ті домовленості, які були досягнуті. Пам'ятаєте, домовленостей було дві. Це підписання формули Штайнмаєра, як шляху для вирішення цього складного питання, що і де і в якому порядку і розведення в трьох ділянках. Сьогодні підходимо до розведення в останній третій ділянці, ми створюємо всі необхідні умови", – сказав Пристайко

Источник: 5.ua

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