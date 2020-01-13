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Певица MARUV стала жертвой грабежа
Злоумышленники похитили вещи из автомобиля исполнительницы.
Так, звезда сообщила в сторис своего Instagram, что из ее машины злоумышленники похитили сумку с документами и новогодними подарками. Машина знаменитости была припарковала в центре Киева, на ул. Богдана Хмельницкого.
MARUV обратилась к подписчикам-очевидцам кражи с просьбой сообщить любую информацию. «Если вы были в районе ул. Богдана Хмельницкого, 42 и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне», – обратилась MARUV к фанам.
Также певица разместила фото сумки, которую грабители вытащили из ее авто.
Источник: Новости Ю
Темы: шоубизнес
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