Певица MARUV стала жертвой грабежа

Злоумышленники похитили вещи из автомобиля исполнительницы.

Так, звезда сообщила в сторис своего Instagram, что из ее машины злоумышленники похитили сумку с документами и новогодними подарками. Машина знаменитости была припарковала в центре Киева, на ул. Богдана Хмельницкого.

MARUV обратилась к подписчикам-очевидцам кражи с просьбой сообщить любую информацию. «Если вы были в районе ул. Богдана Хмельницкого, 42 и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне», – обратилась MARUV к фанам.

Также певица разместила фото сумки, которую грабители вытащили из ее авто.



Источник: Новости Ю

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