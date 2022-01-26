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Пьяная женщина «заминировала» школу в Чугуеве

Пьяная женщина «заминировала» школу в Чугуеве

В Харьковской области полицейские разоблачили женщину в ложном сообщении о минировании учебного заведения Чугуева.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 26 января, в 02:55 полиции поступило сообщение о том, что в одной из школ Чугуева заложена бомба. 

При проверке номера мобильного телефона, с которого поступил звонок, полицейские установили личность гражданки, вероятно, причастной к правонарушению. Ею оказалась 43-летняя жительница Краснокутского района Харьковской области. Женщина была с очевидными признаками алкогольного опьянения. Мотивы своего поступка она объяснить следователям не смогла.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

Агентство Телевидения Новости

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