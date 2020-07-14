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«Пьяное» ДТП под Киевом: суд арестовал водителя, из-за которого погибла семья с детьми

«Пьяное» ДТП под Киевом: суд арестовал водителя, из-за которого погибла семья с детьми

Водителя, который устроил ДТП на шоссе под Киевом Антона Желепу, в котором погибли четыре человека, арестовали на два месяца без права внесения залога. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева во вторник, 14 июля.

Как сообщали СМИ, накануне  в пяти километрах от Киева произошла масштабная авария, в результате лобового столкновения автомобилей, один из которых вел задержанный, погибли мужчина и женщина, а также двое из трех их детей, находившиеся в тот момент в автомобиле. 

Судья Евгений Сидоров удовлетворил ходатайство прокурора.

Сам Желепа на заседании суда признал свою вину, сообщив следствию, что "ехал в магазин", но больше "ничего не помнит".

На данный момент он отказался от услуг адвоката.

Когда судья устанавливал личность подозреваемого, Желепа отметил, что официально нигде не трудоустроен, сказал, что женат и имеет троих детей.

Также обвиняемый подтвердил, что ранее привлекался к административной и уголовной ответственности. 

"Все, что говорит прокурор, - правда. Можно, я не буду ничего говорить", - сказал он в суде.

У подозреваемого были взяты образцы на наличие наркотических веществ в организме, но результаты экспертизы пока не известны. На месте драгер показал 1,3 промилле алкоголя в крови задержанного.

Относительно автомобиля Mersedes, которым управлял подозреваемый, прокурор сообщила, что сейчас следствие проверяет две версии: что Желепа угнал авто, и что, возможно, владелец сам дал ему ключи. 

По возрасту детей, ставших жертвами аварии, она уточнила, что погибла девочка 4 лет и мальчик 10 лет, еще один сын погибших в ДТП супругов - 14 летний подросток - в больнице в тяжелом состоянии.

Днем ранее задержанному водителю сообщили о подозрении.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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