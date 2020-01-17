Пьяные свиристели сожрали всю рябину в Новосибирске

Ресурсы рябины почти исчезли под натиском орды разных видов птиц. Свиристелям придется отлететь в предгорные районы, где на склонах много облепихи.

Огромное количество свиристелей и дроздов этой зимой поселилось в Новосибирске. Орнитолог Алексей Яновский назвал количество зимующих птиц в Новосибирске «аномальным».

«И впрямь тучи свиристелей, в каждой стае около тысячи птиц. Раньше эти птицы зимовали в садоводствах, где, как правило, произрастает много облепихи. Сейчас все чаще птички прилетают на зиму в города, где все больше появляется ягодных кустарников и деревьев — рябины, ранетки, боярышник, черемуха», — сказал специалист.

Сейчас ресурсы рябины в Новосибирске исчезают под натиском такой орды разных видов птиц. Примечательно, что свиристели любят именно перебродившие ягоды рябины, а после теряют ориентир в полете, врезаясь в здания.

Нынче свиристелям придется отлететь в предгорные районы, где на склонах много облепихи. «На обратном пути к местам гнездования на север в апреле они снова прилетят в Новосибирск и будут кормиться оброненными при суетливой кормежке зимой ягодами и ранетками, вытаявшими на снегу или земле», — добавил Алексей Яновский.

Более находчивые дрозды распределяются поодиночке на посадках рябины, ранеток и боярышника, где будут ревностно охранять от посягательств других пернатых жалкие остатки урожая. Снегири и щуры перейдут на питание семенами ясеня, клена Гинала и сирени.

«Пока еще не встречал в Новосибирске чижей, которые, как и более привычные чечетки, кормятся в основном семенами березы, коих всегда в изобилии и в спелых сережках и на снегу. Еще дубоносы в небольшом числе снова остались зимовать на окраинах города. Их основное меню — засохшие на черемухах ягоды, точнее их косточки», — подытожил орнитолог.

Добавим, что недавно в Новосибирске был отмечен массовый прилет снегирей.

Источник: ndn.info

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