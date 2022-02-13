Пьяный харьковчанин с ножом напал на медиков «скорой», когда они спасали его мать

В Харькове мужчина напал на медиков скорой помощи, пока они спасали его мать.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 12 февраля в 12:24 в службу «103» поступил вызов к 89-летней жительнице г. Харькова. Молодой человек рассказал диспетчеру, что его пожилая мать умирает и нуждается в помощи.

На вызов прибыла бригада ЭМД 802. Во время проведения осмотра пациентки ее сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал агрессивно вести себя, препятствовать осмотру и даже пытался напасть на членов бригады ЭМД с ножом.

«К счастью, никто не пострадал. Фельдшер успел нажать тревожную кнопку. На место чрезвычайного происшествия спустя считанные минуты прибыл наряд полиции, который зафиксировал факт и обстоятельства нападения», — рассказали в Центре.

В настоящее время по данному факту идет проверка.

«Экстренная медицинская помощь больной женщине даже в таких обстоятельствах была предоставлена ​​в полном объеме. Искренне надеемся, что введение уголовной ответственности за нападение на работников службы ЭМД существенно повлияет и уменьшит количество нападений на медиков», — отметили медики.

Агентство Телевидения Новости