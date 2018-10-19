Пьяный харьковчанин выпал из окна шестого этажа

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, тело 26-летнего мужчины было обнаружено вчера вечером, 18 октября, возле многоэтажки по улице Метростроителей.

По информации правоохранителей, мужчина выпал из окна собственной квартиры на шестом этаже. Следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружено. Полицию вызвала сестра погибшего, которая сообщила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Предсмертной записки он не оставил.

На месте работала следственно-оперативная группа. Открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство" УК Украины.

Агентство Телевидения Новости