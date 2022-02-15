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Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на окружной дороге

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на окружной дороге

Накануне в 19:30 на окружной дороге в районе Салтовского шоссе столкнулись автомобили ВАЗ 2108 и Geely: в больницу были доставлены четверо взрослых и 3-летний ребенок.

Травмы в аварии получили 25-летний водитель ВАЗ и два его пассажира: 33-летняя женщина и 3-летняя девочка. Также в больницу были доставлены 34-летний водитель и 31-летняя пассажирка Geely, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Информация внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Обстоятельства столкновения устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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