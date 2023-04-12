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П'ять цікавих фактів про Ілона Маску: що відомо про творця SpaceX

Пять цікавих фактів про Ілона Маску: що відомо про творця SpaceX

UAportal підготував статтю, в якій розглядаються п'ять цікавих фактів про одного з найвпливовіших та інноваційних підприємців нашого часу Ілону Маску. Деякі маловідомі, але цікаві факти про людину, яка стоїть за Tesla, SpaceX та іншими компаніями, можуть стати несподіванкою.

● Ілон Маск народився в Преторії, Південна Африка, 1971 року. Після навчання в Канаді та США Маск став одним із засновників компанії PayPal, яка займається інтернет-платежами. Надалі він став генеральним директором компаній SpaceX, Tesla, Neuralink та The Boring Company.

Ілон не завжди був успішним підприємцем, яким ми його знаємо сьогодні. Одним із його перших бізнес-підприємств була компанія Zip2, яка надавала бізнес-довідники та картки для газет. У результаті компанія була продана майже за 300 мільйонів доларів, а Маск став співзасновником PayPal.

● Захоплення Марсом

Маск давно захоплюється ідеєю колонізації Марса. Фактично, він заснував компанію SpaceX з метою зрештою відправити людей на Марс. Він заявив, що сподівається відправити людей на Марс уже 2024 року.

● Маск цікавиться поновлюваними джерелами енергії

Окрім інтересу до космічних подорожей, Ілон також захоплюється відновлюваними джерелами енергії. Він започаткував компанію Tesla з метою прискорити перехід світу до сталої енергетики. Компанія виробляє електромобілі та пристрої для зберігання енергії.

● Бачення Маска про транспорт

Бачення Маском майбутнього транспорту виходить за межі електромобілів. Він також започаткував компанію The Boring Company, метою якої є зниження завантаженості доріг шляхом будівництва підземних тунелів для транспорту. Компанія вже побудувала тестовий тунель у Лос-Анджелесі.

● Особисте життя

Незважаючи на свій напружений графік, Ілон Маск все ж таки знаходить час для особистого життя. Він був одружений тричі і має шістьох дітей. Маск також відомий своєю любов'ю до наукової фантастики та знімався у фільмах та телешоу, включаючи "Залізну людину 2" та "Теорія великого вибуху".

Джерело: news.uaportal.com

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Темы: США

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