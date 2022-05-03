П’ять найпідступніших ворожих боєприпасів за рейтингом піротехніків ДСНС

Спеціалісти з вибухонебезпечних предметів ДСНС назвали п’ять найпідступніших боєприпасів, які використовують окупанти.

1. Касетні елементи. Використовуються у боєприпасах систем залпового вогню. Порада: не підходьте та не чіпайте!

2. Касетні боєприпаси ПФМ (пелюстка). Непомітні, через малі розміри. Особливо небезпечні для дітей, приваблюють їх незвичною формою метелика. Порада: дивіться під ноги, розкажіть про небезпеку дітям!

3. Фугасні протипіхотні міни ПМН, ПМН2 натискної дії. Мають невеликі розміри. Порада: дивіться під ноги та не чіпайте!

4. Протипіхотні міни ОЗМ 72, ПОМ 2. Встановлюються на розтяжках. Коли людина перетинає дріт, вистрибують та вибухають. Будьте особливо уважні в місцях, де перебував окупант та поблизу бойових дій. Помітили – викликайте піротехніків!

5. Сучасна протипіхотна міна ПОМ 3. Має сейсмічний датчик цілі. На відстані розпізнає кроки людини, потім «вистрибує» на висоту близько одного метра та вибухає. Порада: не виходьте за межі розмінованих територій!

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