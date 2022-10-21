П’ять пожеж за добу через обстріли: зведення ДСНС

За добу з 20 по 21 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 пов’язана з веденням бойових дій;

3 – на аварійно-рятувальні роботи;

15– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

3 – інших виїзди.

Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились в Богодухівському та Куп‘янському районі області. Горіли гаражі на території приватних житлових будинків.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 657 вибухонебезпечних предметів.

Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 50 тон води, з якої 41 питної.

Агентство Телевидения Новости