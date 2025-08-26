П’ять воєн, які можуть розпочатися протягом найближчих п’яти років

Politico (https://www.politico.com/news/magazine/2025/08/25/next-five-wars-conflicts-00511704), посилаючись на американську розвідку

● Індія та Пакистан. Найближчі до обміну ядерною зброєю країни світу: Пакистан — 170 одиниць, Індія — 180. Внутрішня політика обох держав штовхає їх до ескалації.

● Китай і Тайвань. Конфлікт покаже, хто визначатиме світовий порядок у XXI столітті — США чи Китай. США заявляють про підтримку Тайваню, але сумніви щодо цього залишаються.

● Країни Балтії і росія. Мета путіна — повернути «історичні» території та перевірити НАТО й Європу.

● Індія і Китай. Індія має більше населених пунктів у зоні досяжності китайських боєприпасів. Регіон критично напружений: військам заборонено носити зброю вздовж кордону, механізмів стримування та каналів комунікації немає.

● Корейський півострів. Північна Корея ослаблена голодом і репресіями. Ким Чен Ин не піде шляхом Хусейна чи Каддафі, його головна зброя — ядерна. При відчутті загрози можливе будь-що.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/79379

