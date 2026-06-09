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П'ять умов для досягнення «справедливого та тривалого миру» узгодили лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України

Пять умов для досягнення «справедливого та тривалого миру» узгодили лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України

- Повне припинення бойових дій.

- Використання нинішньої лінії фронту як відправної точки для мирних переговорів.

- Після припинення вогню Україна має отримати юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, зокрема можливе розміщення багатонаціональних сил на її території.

- російські активи пропонують залишити замороженими до завершення війни та виплати компенсацій Україні.

- Майбутні домовленості повинні враховувати та захищати інтереси безпеки Європи.

Джерело: https://t.me/andriyshTime/59850

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