Сегодня 06:10
Просмотров: 102
П'ять умов для досягнення «справедливого та тривалого миру» узгодили лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України
- Повне припинення бойових дій.
- Використання нинішньої лінії фронту як відправної точки для мирних переговорів.
- Після припинення вогню Україна має отримати юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, зокрема можливе розміщення багатонаціональних сил на її території.
- російські активи пропонують залишити замороженими до завершення війни та виплати компенсацій Україні.
- Майбутні домовленості повинні враховувати та захищати інтереси безпеки Європи.
Джерело: https://t.me/andriyshTime/59850