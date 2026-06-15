П’ять загиблих та 25 поранених: поліція документує наслідки російських ударів

Упродовж минулої доби під прицілом окупантів перебували місто Харків, населені пункти Ізюмського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського, Лозівського та Куп’янського районів.

Проти цивільного населення росіяни застосували керовану авіацію, ракети та безпілотники різних типів, повідомляє ГУНП в Харківській області.

У Харкові під ударами перебували Київський і Холодногірський райони. Пошкоджене приміщення музею, цивільні підприємства, житлові будинки, автомобілі. Постраждали 13 громадян, серед яких одномісячна дитина.

Під час повторного удару по території цивільного підприємства в Холодногірському району смертельні поранення отримали четверо працівників ДСНС та працівник департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Поранено шестеро рятувальників.

У місті Чугуїв внаслідок атаки БпЛА пошкоджені цивільні вантажівки. У селищі Старий Салтів пошкоджено паркан та вікна.

Через обстріли Куп’янського району поранень зазнала цивільна жінка. Пошкоджено лінію електропередач, житлова інфраструктура.

Вранці 14 червня відбулось влучання у гараж на території приватного домоволодіння у місті Лозова. Внаслідок влучання постраждав хлопчик 2021 року народження, гострої реакції на стрес зазнала 63-річна жінка. Також відбулося займання гаража та будинку.

Зазнали пошкоджень сусідні будинки та господарчі споруди. Також росіяни поцілили по залізничній інфраструктурі. Постраждали чоловіки 42 та 56 років.У Богодухівському районі під ударами перебували населені пункти Березівка, Одноробівка, Петрівка, Золочів. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, адмінбудівлі старостинського округу: медичний заклад, будинок культури та дитячий садок.

Приміщення сільгосппідприємства знищено повністю.Внаслідок влучання у селі Бригадирівка Балаклійської громади пошкоджено будинок. Поранення отримала вагітна жінка.

Агентство Телевидения Новости