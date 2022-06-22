П’ятеро жінок загинули в селищі на Ізюмщині під час мінометного обстрілу

Вдень 22 червня внаслідок мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району загинули місцеві жительки.

Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на очільника Ізюмської райадміністрації Степана Масельського.

«Загинуло п’ять мирних жителів. Всі жінки, які перебували в селі біля під’їзду багатоповерхового будинку. Обстріл був чотири години тому [близько 13:30 – прим. ред]», – сказав Масельський.

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