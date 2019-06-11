Пятеро раненых бойцов отказались от лечения, чтобы похоронить побратима

Пятеро раненых бойцов, которых в прошлую пятницу доставили в больницу им. Мечникова, отказались от лечения, чтобы поехать на похороны побратима.

Об этом в эфире "Прямого" рассказал главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Пятеро бойцов буквально сегодня утром, как бы их не уговаривали остаться... У них баротравмы, контузии, состояние здоровья не очень хорошее. Но они отказались принимать дальше лечение. Хотят похоронить боевого друга, погибшего у них на глазах. И хотят сегодня после похорон вернуться на лечение в больницу Мечникова. Мы дали им возможность, чтобы они могли выдержать позитивно этот день. И надеемся, что ребята обязательно приедут в Мечникова закончить лечение. Это особенно необходимо для их здоровья", - рассказал врач.

Напомним, главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко сообщил также, что десять украинских военных, которые в прошлую пятницу с ранениями попали в больницу им. Мечникова, быстро выздоравливают.

Источник: prm.ua

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