П'яту дружину Шредера звільнили з роботи після того, як вона 9 травня разом із чоловіком ходила до русні в посольство

П'яту дружину колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера, Со Йон Шредер-Кім звільнили з роботи (https://p.dw.com/p/4RR5v?maca=Ukr-Red-Telegram) після того, як вона 9 травня разом із чоловіком відвідала урочистий прийом у посольстві РФ.

У компанії NRW.Global Business "неодноразово вказували Шредер-Кім, що представники не повинні висловлюватися з політично чутливих тем, зокрема, щодо загарбницької війни Росії проти України".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/12524

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