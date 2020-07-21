Пинк показала своего папу, который на днях сломал позвоночник

Знаменитость не перестает восхищаться силой духа и оптимизмом отца.

Популярная певица Алиша Мур, более известная как Пинк, рассказала про своего папу.

Так, Джеймс Мур уже несколько лет борется за жизнь. У него рак предстательной железы. А на днях мужчина упал с лестницы и получил серьезные переломы позвоночника. 40-летняя звезда показала родного человека после операции.

Знаменитость отметила, что не перестает восхищаться силой духа и оптимизмом папы.

Это мой дорогой папа сегодня утром отправился на операцию. Он недавно закончил второй курс химиотерапии, но упал с лестницы и сломал спину, перестал чувствовать ноги. Мой муж, который пережил кучу травм, поделился контактами своего замечательного врача. Я люблю доктора Брейя всем сердцем. На самом деле, все трое вышеупомянутых мужчин навсегда в моем сердце.

- написала исполнительница

Также звезда поделилась, что несмотря на сильную боль, он держит за руку свою любимую жену и улыбается.

Шутит, заставляя всех вокруг чувствовать себя лучше. Через десять часов он уже вернулся к своим старым трюкам, говоря о напалме, снайперах, вирусах и лужах крови… О, папа. Странно наблюдать, как ты со свистом проносишься мимо ада.

- написала Пинк

Источник: Новости Ю

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