Пиротехники подорвали почти сотню боеприпасов времен войны

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, 10 октября пиротехни разминировали и обезвредили 72 боеприпаса времен Второй мировой войны.

Опасные находки нашли в Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах области, а также Основянском районе Харькова. Из 72 боеприпасов - 60 артснарядов разного калибра, 6 минометных мин калибра 82 мм, 3 противотанковые мины и 3 гранаты РПГ-40.

Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках.

Кроме того, пиротехники провели на месте проишествия беседы с местными жителями о том, что делать в случае обнаружения подозрительных предметов.

Агентство Телевидения Новости