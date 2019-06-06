Писать правду – это экстремизм. ФСБ вызывает на «собеседование» школьников за участие в конкурсе исторических работ
Подлинная история России - это государственная тайна Кремля при любых режимах. Победителей Всероссийского конкурса исторических работ старшеклассников "Человек в истории. Россия – ХХ век", а также их учителей, вызывают к директорам школ для встреч с людьми, которые представляются сотрудниками ФСБ и региональной администрации. Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал".
Информация о таких встречах с начала мая поступает в оргкомитет конкурса из большинства регионов России, где живут победители.
В "Мемориале" утверждают, что от учителей требуют показать работы школьников, расспрашивают их о том, как распространяется информация о конкурсе, а также "настойчиво рекомендуют" прекратить сотрудничество с правозащитным центром.
В апреле церемонию награждения победителей конкурса "Человек в истории. Россия – ХХ век" пытались сорвать активисты прокремлёвских движений НОД и SERB, а телеканал "Россия 24" выпустил сюжет, в котором назвал организаторов мероприятия "современными иудами".
Отдел мониторинга Кавказ-Центр
Источник: kavkazcenter.com