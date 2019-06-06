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Писать правду – это экстремизм. ФСБ вызывает на «собеседование» школьников за участие в конкурсе исторических работ

Писать правду – это экстремизм. ФСБ вызывает на «собеседование» школьников за участие в конкурсе исторических работ

Подлинная история России - это государственная тайна Кремля при любых режимах. Победителей Всероссийского конкурса исторических работ старшеклассников "Человек в истории. Россия – ХХ век", а также их учителей, вызывают к директорам школ для встреч с людьми, которые представляются сотрудниками ФСБ и региональной администрации. Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал".

Информация о таких встречах с начала мая поступает в оргкомитет конкурса из большинства регионов России, где живут победители.

В "Мемориале" утверждают, что от учителей требуют показать работы школьников, расспрашивают их о том, как распространяется информация о конкурсе, а также "настойчиво рекомендуют" прекратить сотрудничество с правозащитным центром.

В апреле церемонию награждения победителей конкурса "Человек в истории. Россия – ХХ век" пытались сорвать активисты прокремлёвских движений НОД и SERB, а телеканал "Россия 24" выпустил сюжет, в котором назвал организаторов мероприятия "современными иудами".

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: россия

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