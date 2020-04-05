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Пік COVID-19 в Україні прогнозується на 14-15 квітня

Пік COVID-19 в Україні прогнозується на 14-15 квітня

Про це під час брифінгу 4 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.

“Не піддавайтеся відчуттю оманливої безпеки, і на період до 24 квітня обмежте свою мобільність, не відвідуйте закладів без нагальної потреби й обов’язково користуйтеся засобами індивідуального захисту.

Адже вже з 14-15 квітня МОЗ України прогнозує пік коронавірусної хвороби в країні. Це може призвести до фіксації масових тяжких випадків та до великої кількості летальних наслідків”, - зазначив Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко

Віктор Ляшко розповів про українських медиків, які поїхали в Італію:

"Я дякую всім, хто зголосився і поїхав надати медичну допомогу і перейняти досвід надання медичної допомоги. Це наших 20 лікарів, які поїхали на 14 днів до Італії допомогти італійським лікарям. Після їх повернення в Україну все залежатме від епідемічної ситуації в Україні».

Він пояснив, що якщо ситуація в Україні буде стабільною, і не виникне гострої потреби залучати медичних працівників до допомоги, то їх зможуть відправити на обсервацію.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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