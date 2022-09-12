«План путіна провалився»: голова МЗС Литви пояснив, як Захід має допомогти Україні добити росію

«Геноцидний план путіна стерти Україну з карти провалився. Він не може вести переговори. Війна має закінчитися його беззаперечною капітуляцією», – написав у Twitter глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

«Дозвольте мені бути відвертим. Зараз уже не викликає сумнівів, що Україна могла викинути росію ще кілька місяців тому, якби з першого дня була забезпечена необхідною технікою. Якби ми швидше озброїли Україну, тисячі будинків залишилися б стояти. Тисячі життів були б врятовані», – заявив литовський міністр.

На його думку, тепер Захід має допомогти Україні «закінчити цю війну швидко та назавжди».

Він запропонував наступні кроки:

1. Усі запаси сучасного західного озброєння (ATACMS, танки, винищувачі) мають бути надані Україні.

2. Захід повинен взяти на себе зобов'язання створити та забезпечити безпечні зони навколо територій атомних електростанцій, щоб путін не міг використовувати їх як зброю.

3. Повинні бути проведені чіткі червоні лінії, і наслідки їхнього перетину мають бути чітко роз'яснені путіну, щоб він утримався від останніх відчайдушних кроків.

4. Міжнародний кримінальний суд та інші мають бути терміново відправлені на звільнені території для розслідування вчинених там злочинів.

5. Прискорена інтеграція України до НАТО та ЄС.

«Жодних більше переговорів з терористами. Ті, хто сумнівався в силі України, повинні просити вибачення. Україна захищала нас усіх, навіть коли деякі не вірили, що вона зможе досягти успіху. Настав час висловити нашу глибоку подяку», – додав глава МЗС Литви.

Джерело: https://t.me/spravdi/16954

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