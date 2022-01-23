Планету потряхивает: мощные подземные толчки зафиксированы в Японии, на Аляске и Филиппинах

Сразу несколько мощных землетрясений зарегистрированы за сутки в Тихоокеанском регионе.

Самое сильное произошло в Японии. В результате подземного толчка магнитудой 6,4, произошедшего в 1:08 субботы по местному времени (в 18:08 пятницы по израильскому), пострадали не менее 10 человек.

Japonya'nın Kyushu adasında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir saatten fazla, beşten fazla artçı sarsıntı kaydedilmiş. pic.twitter.com/Zl34KRRrb1 — Hiç kimse (@electrocode) January 21, 2022

Эпицентр землетрясения залегал на юго-западе страны около острова Кюсю. Угроза цунами не объявлялась. За основным толчком последовали афтершоки магнитудой до 4,5 в западных и центральных провинциях Японии.

Еще одно сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло около 7 утра (по израильскому времени) у побережья американского штата Аляска. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 87 км к северу от города Уналашка, где проживают около 4 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 3 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Кроме того, сейсмологи зарегистрировали подземный толчок магнитудой 6,0 на Филиппинах. Землетрясение произошло к северо-востоку от города Манадо, расположенном провинции Северный Сулавеси. Очаг залегал на глубине 24 километра. К настоящему времени о пострадавших или разрушениях данных нет. Угроза цунами также не объявлялась.

Источник: nigroll.com

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