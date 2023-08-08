Планшет-вбивця: смерть малолітньої дівчини у Богодухівському районі

Поліцейські встановлюють обставини смерті малолітньої дівчини у Богодухівському районі.

07 серпня близько 01:05 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Павлівка Богодухівського району загинула 11-річна дівчина, повідомляє поліція Харківської області.

Дитина вдома грала на планшеті.

Пристрій вибухнув у неї в руках. В результаті дівчина загинула.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції.

Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом.

Тіло направлено до моргу для встановлення причин смерті.

З місця події працівники поліції вилучили речові докази.Всі обставини події встановлюються.

Агентство Телевидения Новости