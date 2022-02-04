Платёжки приходят, а тепла нет: харьковчане жалуются на холодные квартиры

Уже 4-й год Наталья Николаевна вынуждена жить в холодной квартире. Говорит, что батареи едва теплые, поэтому приходится постоянно держать включенными обогреватели. Со своей проблемой она неоднократно обращалась в соответствующие службы, где только получала рекомендации заменить батареи и стояки в доме по улице Мухачева, 15. Мол, проблема у нее из-за них. Однако и это не помогло решить проблемы, женщина чувствует себя подавленной.

Наталья Николаевна, жительница дома

Очень обидно. Причём обидно то, что холодно, и я должна почему-то платить за это, очень обидно и несправедливо. А во-вторых, приходишь домой, и хочется почувствовать себя в тепле, в уюте. А ты не ощущаешь этого 4-й год, это страшно, это очень страшно и холодно. Очень хочется тепла. Когда хватают судороги ноги, и ты не можешь с этим ничего сделать, — ты идёшь набираешь горячей воды, чтобы хоть немного как-то нагреть тело. Ну, по-моему, это каменный век.

Женщина уверяет, что все это время платит все квитанции за отопление, но ей уже просто надоело доставать деньги из кармана за услугу, которую она не получает.

Наталья Николаевна, жительница дома

Они мне пересчитали 1 месяц — октябрь. Ноябрь мне посчитали полностью, декабрь посчитали полностью, за январь я ещё не видела платёжки

Мёрзнут в своих квартирах и все остальные жильцы дома, также проживающие на первом этаже. Говорят, что спустя несколько лет никто так и не смог решить эту проблему, поэтому люди уже опустили руки.

Элла, жительница дома

Нет отопления уже несколько лет, в одной комнате совсем холодные батареи. Живут старые люди, греем вёдра и ночью ставим, чтобы было тепло. И это уже несколько лет. И ходили, звонили, и приходили, и проверяли слесари. Ну, ничего не меняется.

Любовь Александровна, пенсионерка

Вы понимаете, что такое, когда приходишь в холодную квартиру, ложишься в холодную постель, встаёшь — холодно. Руки опускаются на всё. От холода не знаешь, куда себя деть. Болеешь, болеешь и болеешь.

В Харьковских теплосетях сообщили, что знали об этой проблеме. Сегодня комиссия повторно обследовала дом и в результате нашли вероятную причину отсутствия тепла в помещениях на первом этаже.

Александр Ганженко, заместитель директора технического КП «ХТС»

Система этого дома морально-физически устарела. Есть техническое решение. Уже принято, что нужно сделать для того, чтобы качество подаваемого отопления стало лучше у жителей первых этажей. Так как в этом доме подача теплоносителя верхняя, то на 2-х этажах температура в квартире соответствует нормативной, и даже, больше скажу, чем нормативной.

Работы планируют начать уже на следующей неделе, прямо в понедельник. В теплосетях предупредили, что в течении дня из-за ремонта будет отключено отопление для всего дома.





Агентство Телевидения Новости