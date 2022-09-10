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Playboy в Україні повідомив про закриття української редакції
Центральний офіс легендарного чоловічого журналу Playboy вирішив закрити українську редакцію видання з 1 січня 2023 року. Причини ніхто не пояснив, повідомив співвласник Playboy Україна Олександр Шевченко.
«З 1 січня 2023 року Playboy Україна припинить своє існування. Рішення центрального офісу. Причини ніхто не пояснив. Говорити погано про партнерів не в моїх правилах. З РФ Playboy не пішов. З України пішов», - написав Шевченко.
За його словами, українська редакція Playboy виконала усі свої фінансові зобов'язання.
Джерело: sud.ua