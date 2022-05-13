Феномен варварства как противоположности жизни по правилам и законам цивилизованного сообщества известен почти две с половиной тысячи лет. Уже в IV веке до н.э. варварское поведение ассоциировалось с дикостью, жестокостью, бескультурием, неразвитостью, серостью и бесчеловечностью. Казалось бы, мир с тех пор должен был изжить столь злокачественную форму людского существования просто исходя из ее ущербности. Это, увы, иллюзия. Современное варварство куда более страшно, чем все подобное из прошлого, ведь в отличие от убогой картины мира варвара, орудия убийства и насилия в его руках совершили большой скачок. Долгое время ошибочно бытовал миф о том, что современные варвары спрятались где-то в афганских горах, африканских джунглях или в деревнях папуасов. Нет, как показало ужасающее российское вторжение в Украину, самые страшные варвары современности сконцентрировались на пресловутой одной девятой части суши.

Здесь, на разломе между Европой и Африкой, видимо, существует какой-то портал в преисподнюю, из которого вылетают демоны безумия, вселяющиеся в россиян. Но это большое упрощение, ведь в действительности роль данного портала выполняет путинская пропаганда, настолько проникнутая украинофобией, что содействовала превращению российской варварской массы в племя палачей.

Если раньше в маниакальные наклонности путиниских убийц верили далеко не все даже в соседних постсоветских странах, то теперь раскрытие страшных фактов про зверства "второй армии мира" шокирует весь мир.

12 мая Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на специальном заседании Совета по правам человека в Женеве выступила с докладом о ситуации с правами человека в Украине.

Она сообщила: за последние недели в Киевской области нашли тысячу тел украинцев, погибших из-за российской агрессии. «Масштабы незаконных убийств, в том числе признаки суммарных расстрелов в районах севернее Киева, шокируют», — указала Бачелет. Деятельность практически всех из проверяемых ею российских оккупантов можно приравнять к военным преступлениям.

Только всестороннее международное расследование российских варварских зверств в Украине способно привлечь племя палачей к ответственности. Повсеместно на оккупированных РФ украинских территориях происходят военные преступления. Российским варварам незнакомы не только унитазы и стиральные машины, но международные конвенции о законах и обычаях войны. Фактически, все военнослужащие российских батальонно-тактических групп – будущие подсудимые международных и национальных трибуналов. То же самое касается всей путинской верхушки. Последствия для многих из них будут более суровые, чем по итогам Нюрнбергского трибунала.

В контексте раскрытия масштабов российских военных преступлений против украинцев совершенно в ином свете воспринимается прошлогодняя программная статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский диктатор продвигает тезис, что украинцев как народа не существует, а нежелание быть сателлитом Кремля чревато потерей украинской государственности. Теперь эти угрозы материализовались в формате кровавой "спецоперации". Но путинские головорезы, даже потерпев военный крах в Украине, не отставляют своих более широких разрушительных планов.

В апреле 2022 года Путин апеллирует к концепции триединого общерусского народа. Это прозрачный сигнал для беларусов подготовится к "денацификации". То, что Лукашенко якобы гарант умиротворения российских варваров, – ложная надежда. После подавления революции 2020-2021 гг., в т.ч. силами российских спецслужб, в Кремле видят в беларусах непокорный народ. Учитывая масштаб российских инвестиций в миф о нерушимости "Союзного государства", зачистка Беларуси будет даже более кровавой, чем Украины. Да и разве можно ожидать чего-то иного от путинского племени палачей?

Источник: https://t.me/sytosokrata/626

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