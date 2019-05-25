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Площадь в центре Харькова частично перекроют

Площадь в центре Харькова частично перекроют

В воскресенье, 26 мая,  с 11:00 до 15:00  будет запрещено движение транспорта по площади Свободы - на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, запрет движения связан с тем, что на площади состоится выставка ретро авто-мототехники, посвященной Всемирному дню музеев. 

В указанный период транспорт будет ходить по правой стороне площади Свободы  на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Агентство Телевидения Новости

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