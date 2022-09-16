По дамбе и Ингульцу…

Похоже, у российских оккупантов это исторически так сложилось, в любой непонятно ситуации либо обстреливай мирное население, либо взрывай дамбу и топи всё, что только можно утопить. А при возможности и то и другое сразу.

Вспомнить хотя бы Вторую мировую войну и продрыв ДнепроГЭС. Абсолютно бессмысленный поступок советской армии, не затормозивший продвижение нацистов, но погубивший множество жизней советских же солдат и гражданских.

Цель нынешнего перформенса российских оккупационных войск аналогичная – затормозить продвижение ВСУ на правобережье Херсонщины. Достигнуть цели, согласно предварительной информации, они попытались посредством применения по Карачуновской дамбе ракеты Х-47М «Кинжал», которую нашей ПВО пока ещё проблематично сбивать и, шансы поражения цели ею очень высоки. Вот только ракеты эти россияне сейчас вообще не могут производить от слова совсем.

По задумке российского командования уничтожение дамбы должно было поднять уровень воды в речке Ингулец, что затруднило бы обеспечение подразделений ВСУ на левом берегу реки.

В результате, да, уровень воды поднялся, подтопив десятки сёл находящихся вдоль русла реки и частные дома в Кривом Роге. В течение всей ночи велись восстановительные работы и по состоянию на сегодняшнее утро, уровень воды в реке Ингулец стал снижаться. То есть…?

Смысла удара по дамбе лично я не вижу абсолютно. Критически дефицитная и дорогая ракета Х-47М была применена по объекту, который был в предельно сжатые сроки восстановлен, по сути, не решив проблему для РОВ с контрнаступлением ВСУ на правом берегу Херсонщины. И даже более того!

Даже если им и удалось повредить дамбу настолько, что невозможным было бы её восстановить – это тоже бы не решило вопрос с контрнаступлением, поскольку оно ведётся не только на северном и северо-восточном направлении от Херсона, через Ингулец и не столько ВСУ будут блокированы на левом берегу, сколько подразделения РОВ в этих локациях, упираясь в природную преграду.

Таким образом, удар по дамбам лично я расцениваю как конвульсию российского командования, не решающую абсолютно никаких глобальных задач, а создающую лишь ситуативные трудности ВСУ. С другой стороны, россияне повредили гражданский инфраструктурный объект, а так же сотни домов были подтоплены вследствие этих действий.

Очередной террор гражданского населения. Бессмысленный и беспощадный. Как и всегда.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/16891

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