По данным разведки Британии, Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства.
По данным разведки Британии, Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО.
Разведка сообщает, что авиация РФ в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам.
РФ имеет очень ограниченный доступ с воздуха к северу и западу Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами дистанционным вооружением.
По данным разведки, РФ продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.
«Большинство авиаударов РФ по Мариуполю, вероятно, наносится с использованием неуправляемых свободнопадающих бомб. Это оружие снижает способность РФ эффективно различать, когда наносятся удары, что увеличивает риск жертв среди гражданского населения», – сообщает разведка.
Источник: https://t.me/truexanewsua/43872