По итогам разгромного боя с ВВС Пакистана Индия откажется от российских ракет

Согласно сообщениям индийских СМИ, Индия намерена отказаться от использования ракет российских ракет «воздух-воздух» на своих истребителях в пользу ракет «израильского» производства. Перевооружение, прежде всего, коснется основного истребителя индийских ВВС СУ-30 МКИ.

Причина перевооружения СУ-30МКИ «израильскими» ракетами «Дерби», вместо разработанных еще в СССР российских ракет Р-77, заключается в том, что индийские СУ-30МКИ оказались совершенно беззащитными в воздушном бою с пакистанскими F-16 во время недавних стычек на индо-пакистанской границе. Не в последнюю очередь это произошло из-за несоответствия реальных характеристик ракет Р-77, заявленным.

Эта убийственная для имиджа России, как крупнейшего экспортера вооружений, история произошла 27 февраля 2019 года, когда 8 истребителей ВВС Индии, в том числе 2 самолета СУ-30МКИ, были направлены на перехват пакистанского авиасоединения, вторгшегося в воздушное пространство Индии, когда они обнаружили запуск нескольких американских ракет AIM-120 C5 (AMRAAM) в их направлении с дистанции в 100 км и, неожиданно для себя, обнаружили, что пакистанские истребители находятся вне зоны досягаемости ракет Р-77, которыми были вооружены их самолёты.

Подчеркивается, что индийские СУ-30МКИ пилоты чудом спаслись, выполнив противоракетный маневр, но были бессильны ответить на атаку – дальность ракет Р-77, российского производства, стоявших на индийских «Сухих» оказалась меньше заявленной дальности в 100 км и, как оказалось, существенно уступала американским ракетам, установленным на пакистанских F-16.

Источники в ВВС Индии сообщили, что пилоты отчаянно пытаясь спастись от приближающихся AMRAAM, индийские СУ-30МКИ, к счастью, и благодаря своему мастерству, уклонились от попадания, но были полностью беспомощны, будучи не в состоянии нанести ответный удар по F-16, потому что они были вне зоны действия их ракет, российских R-77. Оказалось, что радиус действия российских ракет составляет около 80 километров, вместо заявленных 110.

В итоге, ВВС Индии намерены приобрести для установки на свои СУ-30МКИ «израильские» ракеты «I-Derby». Источники в ВВС Индии сообщили: «Мы уже используем эту ракету в варианте «земля-воздух» как часть нашей системы ПВО SPYDER. Интеграция (с С

Из этой очередной конфузной для России истории следуют сразу несколько выводов. Во-первых, современный боевой самолет – это, прежде всего, платформа для пуска ракет, и даже самый супер-современный истребитель просто мишень перед простым кукурузником, оснащенным более совершенными ракетами с большей дальностью.

Во-вторых, история в очередной демонстрирует общую деградацию российского ВПК, который не может обеспечить заявленные характеристики на ракете, разработанной еще в 70-80 годы прошлого века (на испытаниях, в конце 80-х годов Р-77 достигала расчетной дальности в 100 км.)

А третий вывод, самый неприятный для русских милитаристов, всерьез ведущих разговоры о конфликте с НАТО. Сотни «лучших в мире» русских самолётов посбивает даже крохотная Эстонии, если американцы, подарят ей дюжину f-16 (на данный момент у Эстонии нет истребительной авиации), так как русские ракеты до них просто не долетят.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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