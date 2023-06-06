По лёгкой пенетрации в БНР есть "вкусная деталь"

Местные власти решили, что ничего в оборонных действиях не понимают, поэтому попросили всеми действиями командовать из центра.

Центр сообщил, что "нужно стараться не бить своих гражданских", и перекинул все обязанности обратно "на места".

Высшие чины командного состава, подчинённые МО, устранились и вообще пропали из виду. Команд не дают, на связь не выходят. Ждут. Кого и чего ждут - неясно: вероятно, ожидают определённости в вопросе того, кто всё-таки руководит обороной БНР с российской стороны.

Причем информацию "наверх" докладывают сильно искажённую. Как говорят, "чтобы все провалы на местных не повесили".

И куда делся награждённый генерал-регулировщик Лапин?

Джерело: https://t.me/cynic2020/7907

Новости портала «Весь Харьков»