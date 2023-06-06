Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 114

По лёгкой пенетрации в БНР есть "вкусная деталь"

По лёгкой пенетрации в БНР есть вкусная деталь

Местные власти решили, что ничего в оборонных действиях не понимают, поэтому попросили всеми действиями командовать из центра.

Центр сообщил, что "нужно стараться не бить своих гражданских", и перекинул все обязанности обратно "на места".

Высшие чины командного состава, подчинённые МО, устранились и вообще пропали из виду. Команд не дают, на связь не выходят. Ждут. Кого и чего ждут - неясно: вероятно, ожидают определённости в вопросе того, кто всё-таки руководит обороной БНР с российской стороны.

Причем информацию "наверх" докладывают сильно искажённую. Как говорят, "чтобы все провалы на местных не повесили".

И куда делся награждённый генерал-регулировщик Лапин?

Джерело: https://t.me/cynic2020/7907

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: війна, росія

Читайте ещё:

Вплив війни на довкілля. Металобрухт
Сегодня 09:27    99
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 червня 2023 року від ДСНС
Сегодня 09:06    118
Харківщина. 6 червня
Сегодня 09:03    111
"Новая Таволжанка пуста. Тут находятся только бойцы РДК"
Сегодня 08:51    149
Оцініть реакцію ООН на підрив рашистами Каховської ГЕС
Сегодня 08:48    155
В Україні не буде кому створювати ВВП
Сегодня 08:40    143
В оккупированные районы Запорожской области завезли провокаторов из Крыма
Сегодня 08:30    105
Понад 70% опитаних українців вважають підготовку до широкомасштабної війни недостатньою — опитування Центру Разумкова
Сегодня 08:18    129
«Black Box» вже завдав ворогові збитків на понад $700 мільйонів
Сегодня 08:07    130
ISW, 5 июня
Сегодня 08:06    138
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 