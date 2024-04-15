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По налётам дронов-камикадзе Shahed-136 и не только

По налётам дронов-камикадзе Shahed-136 и не только

За две недели апреля РОВ применили 224 дронов-камикадзе, из которых было сбито 198. При этом налёты за вторую недели были немногим более интенсивными. В основном это обусловлено применением Shahed-136 в ходе комбинированного удара на 11 апреля.

В целом же, динамика применения Shahed-136 не указывает на то, что в апреле может быть установлен очередной рекорд. Средний показатель может оказаться на уровне 400 дронов +/-10%.

Так же, в случае продолжения противостояния Ирана и Израиля не исключено снижение поставок Shahed-136 россии, что так же может сказать на интенсивности налётов, поскольку производственные мощности в рф не выведены на уровень выдачи готовой продукции в том количестве, которое удовлетворяло бы её потребностям по ударам.

Применение fpv-дронов в целом так же остаётся в пределах суточного применения 150-200 ед. С начала апреля средний показатель применения данных средств несколько раз выходил за пределы 200 в сутки, а в один из дней превысил 300 ед, но в целом это единичные случаи, которые пока не позволяют говорить о стабильной тенденции роста.

Тем не менее, даже при таком насыщении ЛБС вражескими fpv-дронами проблематика размещения средств РЭБ всех типов сохраняет свою острую актуальность.

Применение барражирующих боеприпасов «Ланцет» сохраняется в пределах неизменного среднего показателя 10 в сутки. Явных признаков наращивания применения «Ланцетов» благодаря расширению производства – не фиксируется.

С другой стороны, это не уменьшает угрозы от новых модификаций «Ланцетов», которые значительно расширили свои возможности по поражению целей, благодаря улучшению ряда характеристик, в частности – дальности полёта.

По КАБ за 2 недели апреля

За 2 недели апреля авиация РОВ применила по Украине более 1 300 КАБ. Среднесуточное количество применяемых КАБ, за вторую неделю апреля, в пределах 100 шт.

Основные направления ударов: Очеретине, Скучное, Терни, Часов Яр, Купянск и т.д. Очеретине и вовсе стирают с лица земли, в этой локации самый высокий показатель применения КАБ в сутки.

В принципе, всё, что можно было сказать о необходимых мерах противодействия – уже было сказано. Противник продолжает наращивать компоненту КАБ как единственную, максимально эффективную сейчас для прорыва линий обороны и вскрытия укрепрайонов, но инструментов противодействия ему у нас в достаточном количестве как не было, так и нет.

Ожидать, что у РОВ со временем возникнет дефицит с КАБ как в своё время с артиллерийскими выстрелами – не имеет смысла. В данном случае, либо работа по носителям, что сейчас системным образом невозможно реализовать, либо воздействие на иные отрасли и сферы РОВ, уничтожение которых, при сохранении доминирования КАБов, всё же, ослабят оккупантов на земле.

И в данном контексте, удары по НПЗ могут одним из таких нелинейных решений. А потому, удары по НПЗ была, есть и будут. Создание дефицита ГСМ у РОВ может быть альтернативным решением и серьёзным ослаблением потенциала оккупационных войск.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21478

Новости портала «Весь Харьков»

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