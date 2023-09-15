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По налётам Shahed-136 за сентябрь...

По налётам Shahed-136 за сентябрь...

По состоянию на 14.09.23 за первые две недели сентября по Украине было совершено налёт дронов-камикадзе в количестве 234.

Частота налётов и вправду возросла. Связано ли это с тем, что россия смогла развернуть у себя производство?

Ну думаю.

То, что россия у себя развернула производство Shahed-136 в таком количестве, что они могут не "экономить", я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но, могу констатировать то, что количество это на сегодняшний день не рекордное.

Напомню, рекорд налётов Shahed-136 был установлен в мае - 413.

В свою очередь в июне было применено - 197, в июле - 246, в августе - 167 дронов-камикадзе.

Особенно на себя обращает внимание август.

Не думаю, что речь сейчас может идти о массовом производстве, а скорее о накоплении, в связи с подготовкой к разрыву зерновой сделки.

В любом случае, только по налётам до конца сентября мы сможем судить о том, что у них с потенциалом. Но, если между налётами Shahed-136 в ближайшее время начнут возникать более длительные паузы, а количество единиц уменьшаться, то я этому явлению не удивлюсь.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20087

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