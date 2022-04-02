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По потерям российских оккупационных войск на 02.04.2022

По потерям российских оккупационных войск на 02.04.2022

По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 02.04.2022 составили более 45 тыс человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие) составили около 18 тыс человек.

Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 63 тыс.

Вы могли заметить, что цифры не особо изменились со вчерашнего дня и на то есть причины.

Дело в том, что подсчёт санитарных потерь значительно усложнился из-за событий в Беларуси. В РБ сейчас наблюдается явно неподготовленная и неорганизованная как следует передислокация российского оккупационного контингента.

Вместе с перегруппировкой войск осуществляется и вывод из лечебных заведений РБ транспортабельных раненных. В свою очередь, отступление российских оккупантов с северного плацдарма Украины так же сопровождается потерями в личном составе. Часть санитарных потерь, раненные, транзитом через Беларусь сразу уходят в Россию, тяжело раненные остаются в Беларуси.

Фактически, в этом, откровенно, хаосе, возникает путаница и сложно точно сказать, какие потери понесли ВС РФ на данном плацдарме за прошедшие сутки.

С определённой точностью можно говорить о том, что враг продолжает нести потери и количество раненных будет уточнено в ближайшее время.

Так же неизменно сложной остаётся ситуация в Л/У Крыма, где испытывают проблемы не только с койко-местами, но и медикаментами. Отмечается растущая проблематика с суточной пропускной способностью в Л/У Белгородской, Ростовской и Курской областей. Очевидно, что если Россия развернёт основной удар своих перегруппированных подразделений на Донбассе, то в ближайшее время эти Л/У не смогут справляться с возросшей на них нагрузкой.

Источник: site.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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