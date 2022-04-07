По потерям российских оккупационных войск на 07.04.2022

По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 07.04.2022 достигли 46 тыс человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие) составили 19 тыс человек.

Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 65 тыс.

Ситуация с суточной пропускной возможностью в лечебных учреждениях Ростовской, Белгородской и Курской областей, а так же полевых госпиталях – стабильно сложная.

Российская Федерация в попытке скрыть реальные потери своего оккупационного контингента в Украине задерживала передачу трупов родственникам на довольно продолжительные сроки. Некоторые тела, например, до сих пор содержатся в моргах Л/У Беларуси.

К этой тактике замалчивания потерь добавилась ещё одна. Получившие ранения российские оккупанты в следствие которых они потеряли конечности, задерживаются в Л/У значительно дольше. Это вызвано намерением командования ВС РФ не травмировать и деморализовать население наплывом в обществе молодых людей без рук и ног.

Это в свою очередь создаёт дополнительную нагрузку на Л/У и реабилитационные центры.

Источник: facebook.com

Автор: Alexander Kovalenko

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