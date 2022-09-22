По поводу обменов...

"Хером поводили". И не только поводили...

Одно дырявое существо почувствовало пенетрацию аж в Испании. До сих пор бьётся в истерике от того, что украинских защитников отпускают.

Суть в том, что одновременно с мобилизацией выпускают "Азов". Его можно было выпустить раньше, можно было выпустить позже, но выпустили ровно в тот день, когда Кремль начал массово рассылать просьбу явиться в военкомат.

И это мощнейший психологический удар против самих россиян. Ведь Россия, отправляя своих "ванек" на войну, одновременно освобождает тех, кого до этого годами обзывала "нацистами". И ведь "ваньки" идут ради "денацификации"...

Символично же.

И если с "мобилизацией" ещё могли не просчитать логистику; если с "зэкамм" и ЧВК могли не просчитать последствия бандитских дележек, то каков шанс, что не просчитали эффект от обмена пленными в день объявления мобилизации?

А Кремль радуется Медведчуку. За несколько месяцев, господа, Медведчук ведь всё не слил службам безопасности?

Джерело: https://t.me/cynic2020/7492

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