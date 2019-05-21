По США пронеслись торнадо: разрушены дома и нет электричества

По центральной части США прокатились несколько десятков смерчей. По данным синоптиков, их было около полусотни.

Впервые за два года метеорологи предупреждают о наивысшем уровне опасности торнадо.

После стихии, обрушившейся на регион, разбиты дома местных жителей, а сотни тысяч людей остались без электроэнергии.

Из-за непогоды в штате Оклахома местные власти отменили занятия в школах.

Метеорологи предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться.

Также вместе с торнадо регион атакуют сильные ливни и ветры.





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