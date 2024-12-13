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13.12.2024 22:59
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По території Золочівської громади на Харківщині влучили три КАБи: деталі

По території Золочівської громади на Харківщині влучили три КАБи: деталі

Сьогодні, 13 грудня о 22:10 російська авіація завдала ударів поблизу двох сіл Богодухівського району Харківської області. За попередніми даними, окупанти застосували керовані авіаційні бомби.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Одна з авіабомб влучила поблизу села Баранівка, ще одна – біля села Постольне.

Наразі інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Агентство Телевидения Новости

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