По території Золочівської громади на Харківщині влучили три КАБи: деталі

Сьогодні, 13 грудня о 22:10 російська авіація завдала ударів поблизу двох сіл Богодухівського району Харківської області. За попередніми даними, окупанти застосували керовані авіаційні бомби.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Одна з авіабомб влучила поблизу села Баранівка, ще одна – біля села Постольне.

Наразі інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Агентство Телевидения Новости