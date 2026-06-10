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Поблизу кордону з Румунією прикордонники виявили тіло людини

Поблизу кордону з Румунією прикордонники виявили тіло людини

Учора ввечері, під час патрулювання українсько-румунської ділянки державного кордону, прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Ділове» Мукачівського прикордонного загону виявив тіло невідомого чоловіка.

Загиблого знайшли у важкодоступній гірській місцевості на відстані близько 3,5 кілометра від державного кордону.

На місце події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини його смерті.

Закликаємо громадян не наражати себе на небезпеку та утримуватися від самостійного пересування у важкодоступних прикордонних районах. Гірська місцевість, особливо за несприятливих погодних умов, може становити загрозу для життя та здоров’я.

Нагадуємо, що перетинання державного кордону поза встановленими пунктами пропуску є порушенням законодавства. Спроби незаконно перетнути кордон через гірську місцевість не лише тягнуть за собою відповідальність, а й можуть мати трагічні наслідки.

Джерело: dpsu.gov.ua

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