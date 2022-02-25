Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам

В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар.

Ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ.

В результаті окупанти зазнали втрат і відступили.

Смерть ворогам!

Наслідки ракетного обстрілу Старобільська (Луганщина).

Так «русский мир» захищає мешканців Донбасу

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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