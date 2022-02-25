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Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам
Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам
В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар.
Ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ.
В результаті окупанти зазнали втрат і відступили.
Смерть ворогам!
Наслідки ракетного обстрілу Старобільська (Луганщина).
Так «русский мир» захищає мешканців Донбасу
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Новости портала «Весь Харьков»
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