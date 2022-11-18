Початок голодомору 32 року. Історія України

18 листопада 1932 року вийшли постанови ЦК КП(б)У «Про заходи щодо посилення хлібозаготівель» і політбюро ЦК КП(б)У «Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп», які ще більше посилили репресивні заходи щодо українських селян.

Спланована конфіскація у них урожаю зернових та усіх інших продуктів харчування призвела до їх вбивства голодом, апогей якого припав на травень-червень наступного року.

Постановою РНК УСРР і ЦК КП(б)У від 6 грудня затверджувалось занесення на т. зв. «чорну дошку» сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі, покаранням для котрих стали заборона довезення товарів до сільських крамниць, ведення в селах державної, кооперативної та колгоспної торгівлі і будь-якої форми кредитування.

Після запровадження згаданих заходів і обмежень вже до кінця грудня 1932 року без продуктів харчування опинилася більшість українських селян, яким постановою політбюро ЦК ВКП(б) та РНК СРСР від 22 січня 1933 року заборонялось виїжджати поза межі України. Виконання цієї настанови покладалось на місцеві органи влади і забезпечувалось розміщенням на кордонах УСРР та залізничних станціях військових частин та підрозділів ОДПУ.

Апогей голоду припав на травень-червень, коли статистичні органи реєстрували на порядок більшу, ніж звичайно, у селах, після чого її рівень став поступово знижуватись і нормалізувався наступного року. Аналіз цих даних вказує на те, що від голоду у 1933 році померло 3 мільйони 238 тисяч людей, а разом з попереднім 1932 роком — 3 мільйони 941 тисяча осіб.

Першим кроком у напрямку припинення репресивного вилучення продовольства стала таємна директива-інструкція від 8 травня 1933 року за підписами Сталіна і Молотова, адресована «всім партійним і радянським працівникам, органам ОГПУ, суду і прокуратурі», що орієнтувала їх на припинення масових репресій і виселень, «які, як відомо, торкаються не лише куркулів, але й одноосібників і частини колгоспників», «упорядкування арештів» і «розвантаження» місць ув'язнення. У другій половині року ЦК ВКП(б) і РНК СРСР ухвалили низку постанов, спрямованих на покращення умов життя і праці в колгоспах: 10 червня був встановлений новий порядок видачі авансів за участь у збиральних роботах, 20 червня колгоспникам було дозволено мати корову, дрібну худобу і птицю, 2 серпня було заборонено встановлення колгоспам додаткових зустрічних планів хлібозаготівель.

«Колгоспний лад остаточно переміг усіх своїх ворогів» — констатував голова Всеукраїнського ЦВК Григорій Петровський 4 вересня 1933 року

Вирішальним чинником у припиненні голоду стало скасування старої системи хлібозаготівель, на зміну якій постановою ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 19 січня 1934 року прийшли тверді норми здачі зерна, обов'язкова поставка якого не повинна була перевищувати третини валового збору урожаю кожного господарства.

На Заході про факт Голодомору стало широко відомо 29 березня 1933 року, коли валлійський журналіст Ґарет Джоунс опублікував свій репортаж про «Великий Голод в Україні», передрукований багатьма газетами включно з «Manchester Guardian» та «New York Evening Post».

Перші ґрунтовні дослідження фактів про Голодомор почалися в кінці 1940-х років у США. У 1985 році Конгрес США створив спеціальну комісію з дослідження фактів голоду в Україні.

28 листопада 2006 року Верховна Рада України 233 голосами ухвалила закон «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні», який трактує події того часу, як геноцид українського народу. (https://telegra.ph/file/ddf22a0376c93e313f6d6.jpg)

22 травня 2009 року Служба безпеки України порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 442 Кримінального кодексу України за фактом здійснення геноциду в Україні у 1932—1933 роках. У листопаді було названо звинувачених по справі, а в січні 2010 року Апеляційний суд Києва визнав, що Йосиф Сталін, В'ячеслав Молотов, Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар та Мендель Хатаєвич вчинили злочин геноциду, який відповідно до Конвенції ООН від 26 листопада 1968 року не має терміну давності. Крім того, суд констатував, що загальна кількість людських втрат від Голодомору складає 3 мільйони 941 тисячу осіб.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4884

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