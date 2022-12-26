Почему может взорваться повербанк: советы, как правильно пользоваться

В случае неосторожного пользования повербанком он может взорваться. Но это можно предотвратить, если знать несколько правил и следовать им.

OBOZREVATEL расскажет, что делать, чтобы повербанк не взорвался и что к этому приводит.

Power Bank (повербанк, или в простонародье – "банка") – портативная зарядка для мобильной техники. Посредством этого устройства можно зарядить смартфон или планшет в любом месте, причем много раз.

Почему повербанк может взорваться

● Нет защиты питания (должен быть специальный механизм, обеспечивающий прекращение зарядки аккумулятора после достижения полной емкости, контроль короткого замыкания и температуры);

● Имеет повреждение;

● Некачественная батарея.

Повербанк, как и многие другие устройства, не любит высокие и низкие температуры. Так что носить его открытым в холодную погоду или хранить на солнце не рекомендуется.

Кроме того, не следует допускать перегрев повербанка (даже во время зарядки вашего устройства). То есть, даже если во время подзарядки вы чувствуете, что устройство очень горячее, следует выключить его.

Надо очень осторожно пользоваться "банкой", поскольку именно механические повреждения могут привести к взрыву устройства. Они могут появиться из-за того, что повербанк мог упасть, а может у него могла попасть вода. Если устройство было повреждено, его лучше отдать на утилизацию.

К тому же "банку" нужно ставить на зарядку, когда имеет 10-20%. Важно знать: повербанки рассчитаны на 500-1000 циклов перезаряжания и могут стареть, причем даже если не используются.

Джерело: obozrevatel.com

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