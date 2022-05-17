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Почему россия без разбора бьет по мирным жилым кварталам

Почему россия без разбора бьет по мирным жилым кварталам

— Как сообщает разведка Британии, тактика неизбирательных артиллерийских обстрелов обусловлена ограниченными возможностями россии обнаруживать цели, а также отсутствием желания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределы своих собственных линий фронта.

— Разведчики приводят в пример Черниговскую область, где россиянами было разрушено или повреждено 80% жилых домов или около 3,5 тысячи зданий.

— Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности россии использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом соразмерности и интересов мирного населения, отмечают эксперты.

— В ближайшие недели россия, скорее всего, продолжит в значительной степени полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в своем наступлении на Донбассе, предполагают в разведке.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/60368

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