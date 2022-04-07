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"...Почему ваши санкции не работают?"

...Почему ваши санкции не работают?

"...Почему ваши санкции не работают? Потому что они рассчитаны на применение в условиях демократии, когда есть общественное мнение. А в роССии нет общественного мнения, нет демократии. Что там в вашем пятом пакете санкций? Уголь? Смешно, это всего три процента импорта роССии. Что там дальше, SWIFT? Cмешно, более 50% финансовых институтов рф избежали этого вида санкций. Олигархи? Они почти ничего не потеряли от ваших санкций." - с такими словами выступил сегодня депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт на пленарной сессии Европарламента с участием руководства ЕС

Также, он напомнил всем о списке Навального с 6000 приближенных к тушке путина, посоветовал парламенту заняться ими и призвал Европарламент ввести полный пакет всевозможных санкций против всей рф, ведь, - "Всё остальное будет содействовать продолжению войны, большим жертвам со стороны Украины"

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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