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Почему уволили директора ХТС: подробности

Почему уволили директора ХТС: подробности

Секретарь горсовета Игорь Терехов 5 января на брифинге пояснил, почему было принято решение об увольнении Сергея Андреева с должности директора КП "Харьковские тепловые сети". По словам Терехова, Андреев не справлялся со своими обязанностями.

"Я считаю, что Андреев последнее время не справлялся со своей работой. Такой запуск тепла, когда я вместе с главами райадминистраций и подчинёнными Андреева сутками занимался запуском тепла, меня не устраивает. То, что сейчас часть домов постоянно без горячей воды и тепла, и это устраняется в ручном режиме, – меня не устраивает. Меня не устраивает количество разрытий в городе, в том числе аварийных и незакрытых. Поэтому он был уволен. Считаю, что сегодня Андреев – уже вчерашний день", - заявил Терехов.

По его словам, на предприятии будет проведен аудит.

"Мы реструктуризуем долги. Будем платить деньги, зарплату. Мы всегда оказывали этому предприятию финансовую поддержку, я называю его черной дырой. За каждую копейку теперь будет отчет. Сократим количество разрытий, а то они накопали по городу, как кроты", - сказал Терехов.

По его словам, необходим также улучшить работу аварийной службы.

"Были, есть и будут аварийные ситуации, но реакция на них должна быть молниеносной. Я не потерплю, чтобы люди не могли дозвониться в аварийку по три с половиной часа. Аварийка должна приезжать максимум в течение часа", - отметил Терехов.

Источник: sq.com.ua

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