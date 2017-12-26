Почерк ФСБ? В Москве автобус протаранил толпу пешеходов, есть погибшие и раненые. ВИДЕО

В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах российской столицы.

Пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали.

"Предварительно, автобус съехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства происшествия выясняются.

В сети озвучены версии - якобы причиной ДТП могла стать скользкая дорога, или же водителя автобуса "подрезали" и он потерял контроль над дорожной ситуацией.

Такое происшествие вполне в духе последних террористических актов в Европе: когда злоумышленники используют минимальные ресурсы и подготовку, просто атакуя людей с помощью транспортных средств.

В данный момент российские власти не озвучили версии о теракте.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»