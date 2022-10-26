Починаємо з нуля: на згорілому ринку в Харкові відроджується торгівля (ВІДЕО)

Розбитий російськими обстрілами ринок біля метро “Героїв праці” в Харкові продовжує працювати. Продавці торгують у обгорілих павільйонах, а покупці шукають дешевше.

Деталі – в сюжеті МГ “Об’єктив”.

Бл*дському Путіну відіслали б усе, що він накоїв. Або його дітей привезти сюди та дружину.

Ринок біля метро “Героїв Праці” на Салтівці. На своїх місцях, навіть розбитих, працюють продавці.

Артем Листопад, кореспондент

Торгові павільйони на цьому ринку виглядають порожніми коробками, що обгоріли. Усе це – наслідки пожеж, спричинених “прильотами”. Але на тлі цих руйнувань працюють великі та маленькі продуктові та речові магазинчики. Підприємці заробляють свою копійку, а ті, хто повернувся додому, розглядають контраст.

Візьміть будь ласка. А укропчик?

Інна відвідала ринок, бо він неподалік її обстріляної багатоповерхівки. Каже: бере всього потроху, бо раціон із початку повномасштбаної війни змінився – доводиться заощаджувати. Додому повернулася нещодавно, найзапекліші місяці прожила в іншому регіоні.

Інна, харків’янка

Ну ось. Трішки, трішечки. Хліб, овочі, фрукти, все. Ну що робити? Чоловік мінімум, але стабільно працює, зарплатня є.

Нема куди бігти й підприємниці Ользі. Поки вона була у Львові – згорів її павільйон разом із товаром.

Як я пережила? 15 хвилин поплакала і все, у людей гірше.

У Ольги невесела історія. На початку лютого її чоловіка в інвалідному візку привезли з Польщі – там він упав із четвертого поверху на будівництві. А менш як за місяць їхній будинок на Салтівці почали знищувати російські військові. У Ольги не залишалося іншого виходу, ніж самій вивезти дочку подалі від фронту. Лежачий чоловік та батьки залишилися вдома. До того ж через ворожі обстріли було повністю зруйновано бізнес. Тому Ольга мала єдиний варіант – повернутися й почати все “з нуля”.

Ольга, підприємниця

Ну от, усе з нуля. Усе тягаємо самі. Починаємо із землі – повернулися до землі. Це Салтівка. Їдьте на Кінний, їдьте на Центральний – там інше життя та інші ціни. Салтівка жебракує зараз. Немає Північної, Салтівка жебракує. Є злі, які проклинають. Як до війни, так і під час. Ого, дорого. А що я можу вдіяти? У мене закупівля. Долар скільки в нас?

При вході на ринок покупців зустрічає Вікторія – її павільйон у іншому кутку ринку також знищений пожежею. Зараз вона розмістила речі в обгорілому кафе. До такого екстер’єру місцеві звикли, каже продавчиня. Принаймні люди почали більше купувати.

Вікторія, підприємниця

Людей багато стало, звичайно, більше. Люди вже підходять, купують, звичайно. Ми тут у травні вийшли – у травні, звісно, ​​нікого не було. Ні метро не працювало, нічого. Торгували дитячими речами, тепер торгуємо першою необхідністю – чоловічі труси, шкарпетки, колготи, майки. Вибирають дешевше. І на вживані речі, там де секонд-хенд у нас – там людей більше.

Вікторія має великий досвід підприємництва – 18 років. І за цей час більш жахливих часів для бізнесу, ніж цього року, не пам’ятає. Навіть у період пандемій. Проте намагається відродити бізнес. Сподівається, що найжахливіше вже позаду. І продавці, і покупці потроху повертаються в мирне життя.

Інна, харків’янка

А що робити? Бігти? Куди тікати? Потрібно тут допомагати.

Джерело: objectiv.tv

Автори: Артем Листопад, Павел Велицкий

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